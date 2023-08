"Una comunità in movimento a Lamporecchio: ritorna la marcia "Passo dopo passo"".

La data è stata fissata. Domenica 17 settembre, con partenza alle ore, si terrà la camminata ludico motoria che ha preso il nome "Passo dopo passo. Una comunità in movimento". Una manifestazione che va oltre la camminata, perché grazie all’organizzazione di alcuni imprenditori locali, insieme alle associazioni di volontaria del territorio, si punta a ricavare una buona somma di denaro, che in questa edizione, sarà interamente devoluta per l’acquisto di un’ambulanza per la Croce Verde di Lamporecchio. L’iniziativa "Passo dopo passo" è alla quarta edizione. L’ultima fu fatta nel settembre del 2019. Poi a causa del Covid fu sospesa. Con l’edizione del 2019 furono ricavati 11.136 euro e parteciparono alla camminata circa 600 persone. Soldi che furono dati al centro "Raggio di sole "di Orbignano e servirono per l’acquisto di attrezzature varie necessaria. Più precisamente furono acquistati "un monitor touch interattivo 65; un verticalizzatore, ovvero un ottimo ausilio pensato per persone con ridotta capacità motoria; un letto per degenza elettrico con numerose funzionalità di sollevamento; alcuni elementi per l’avvio dell’allestimento di una stanza multisensoriale in grado di stimolare i cinque sensi grazie alle attrezzature e ad un ambiente sicuro e controllato. La macchina organizzativa è in pieno movimento. L’obiettivo è d portare più persone possibili all’iniziativa. Sarà una camminata ludico motoria, divisa in due parti. Una più breve è lunga cinque chilometri e l’altra undici chilometri. Il costo di iscrizione sarà di sette euro. I bambini partecipano gratuitamente. È gradita la preadesione. Per avere informazioni o prenotazioni occorre telefonare al 0573-766472, 328 1391985, 347 8156922 oppure scrivere a [email protected]