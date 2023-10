Una camminata per sensibilizzare sul tema degli affidi familiari

Insieme per gli affidi familiari. Oggi pomeriggio alle 16 ci sarà una camminata di sensibilizzazione che intende promuovere la cultura dell’affidamento familiare e il valore della prossimità e del sostegno interfamiliare. Il percorso partirà dal parcheggio della Torretta di Montecatini e si concluderà alle Terme Tamerici dove sono previste alcune testimonianze di persone coinvolte in percorsi di affido o vicinanza solidale.

La Società della Salute Valdinievole e il Centro Affidi hanno promosso l’iniziativa ed il comune di Montecatini Terme ne ha condiviso gli obiettivi assicurando il proprio patrocinio. "Cammineranno con noi - spiegano gli organizzatori - varie associazioni ed enti che in vario modo collaborano con i progetti della Società della Salute e ci hanno sostenuto nell’organizzazione". Oltre alla presenza di rappresentanti di Caritas diocesana e ETS, saranno presenti Orange Montecatini Marathon, Comitato Provinciale Unicef di Pistoia, Amici di Erika Galligani, Incanto Liberty, Associazione Gefyra, Associazione MammeMatte, Simpatiche Canaglie, Baca, Clubs LeoLions del territorio, Fidapa Montecatini Terme Valdinievole.

La promozione dell’affido ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei bambini a vivere in famiglia, attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà.

Il requisito necessario per chi si affaccia come aspirante affidatario è il desiderio di accogliere un bambino e di affiancarsi alla sua famiglia d’origine per il tempo necessario, con il sostegno della rete familiare, della comunità locale, dei servizi preposti alla protezione dell’infanzia. Tutti possono proporsi, coppie con o senza figli, sposate o conviventi e persone singole.

Il Centro Affidi della Valdinievole si occupa di seguire le persone disponibili all’affidamento fin dalla prima richiesta di contatto e li accompagna in tutte le fasi del percorso. In caso di maltempo, i partecipanti si ritroveranno al parcheggio della Torretta di Montecatini Terme e si sposteranno insieme nella sala del Camino delle Terme Tamerici.