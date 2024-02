Una boccata d’ossigeno: "Avanti così Montecatini"

Una vittoria che rappresenta una boccata di purissimo ossigeno. Grazie ai gol di Bibay e Torracchi Il Valdinievole Montecatini è tornato a vincere dopo tre mesi di astinenza. Il successo ai danni del fanalino Castelfiorentino United ha riportato un po’ il sorriso nello spogliatoio biancoceleste dopo un periodo tutt’ altro che roseo. La sfida coi castellani non è stata bella, ma di certo ha fornito segnali di ripresai. La classifica vede ora quattro squadre racchiuse in tre punti.

Il tecnico Tocchini non nasconde un cauto ottimismo. "Abbiamo messo un altro mattoncino – commenta Tocchni – ma la strada è ancora lunga. Abbiamo conquistato quello che volevamo, i tre punti sono importanti per non perdere terreno da chi ci precede. I ragazzi si sono dimostrati intimoriti nella prima parte, avevano paura di commettere errori, poi il gol li ha sbloccati. Con questa vittoria andremo a Cecina più motivati".

È invece uscito un pari dalla trasferta del Ponte Buggianese a Prato contro lo Zenith. Dopo un primo tempo in cui la squadra biancorossa è sembrata un po’ in difficoltà davanti all’arrembante undici guidato da Settesoldi, è arrivata una ripresa giocata con più caparbietà e spensieratezza dai pontigiani. I ragazzi di Gutili hanno ribattuto colpo su colpo, ma non hanno trovato il guizzo giusto per portare a casa i tre punti. Il pari però va più che bene, che così salgono a quota 27 punti in vista di un mese di fuoco in cui il Ponte dovrà vedersela con Massese, Tuttocuoio, Montespertoli e Cuoiopelli. "Abbiamo giocato un tempo per uno – dice il tecnico Gutili – Primo tempo meglio lo Zenith, rispetto a noi. Nella ripresa siamo venuti fuori. Alla fine penso che il risultato sia giusto, e quindi credo che sia un punto guadagnato".

Sul prossimo impegno l’allenatore biancorosso si è espresso così: "Giochiamo contro una nobile decaduta, come la Massese. Nel girone di ritorno, col cambio di allenatore, ha fatto un passo in avanti notevole. Sono convinto che ci faremo trovare pronti".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono