Un tuffo nell’Incanto del Liberty. Sfilate in carrozza e balli d’epoca

Per tre giorni la cittadina termale torna indietro nel tempo con l’affascinante kermesse "Incanto Liberty". Lo scopo di questo evento è quello di ricreare l’atmosfera del periodo d’oro in cui Montecatini, con il suo splendido scenario liberty, rappresentava cultura, storia ed eleganza. La manifestazione, ormai giunta alla decima edizione, ha preso ulteriore valore con l’iscrizione al calendario regionale delle rievocazioni storiche. Il programma inizia questa sera alle 21 con la sfilata delle undici carrozze d’epoca abbinate alle Città termali d’Europa riconosciute patrimonio Unesco. Gli equipaggi partono dall’ippodromo Sesana per raggiungere viale Verdi passando per corso Roma, viale VI Novembre e via della Torretta. Contemporaneamente, in viale Verdi davanti al Palazzo del Turismo, è prevista l’esibizione del corpo di ballo in costumi d’epoca della "Compagnia della Bizzarria d’Amore". Per domani invece dalle 14,30 fino alle 18,30 circa è stata organizzata all’interno del parco termale, ovvero la pineta, la classica esibizione e concorso di tradizione ed eleganza tra le carrozze in gara.

Alle 17, nel piazzale Giusti, davanti alle Terme Tettuccio, l’esibizione di ballo rigorosamente con i costumi d’epoca. Domenica 28 come giornata di chiusura dell’evento il programma inizia la mattina alle ore 11 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale dove va in scena un interessante incontro dal titolo "Bentornato Galileo" curato da esperti d’arte e componenti della famiglia Chini, occasione per festeggiare il recente restauro degli affreschi della volta del palazzo eseguiti dal grande Galileo nel 1918.

Nel pomeriggio, alle 15,30, la "Sfilata degli Anniversari" con partenza sempre dall’ippodromo Sesana, dove alloggiano cavalli e carrozze, per poi proseguire verso viale dei Martiri, corso Roma, viale IV Novembre verso lo stabilimento Tettuccio dove è prevista una sosta per dare l’opportunità a tutti di ammirare da vicino e in tutta tranquillità gli splendidi equipaggi.

Ripartenza verso il piazzale del Circolo Tennis La Torretta dove è prevista una seconda sosta. In occasione del centenario della struttura, nata proprio nel 1925 come "Casa degli Sport di Montecatini Terme, gli iscritti al Fai possono partecipare ad una visita guidata all’interno della splendida palazzina liberty del tennis. Poi gran finale davanti al Comune verso le 17,30 con "La Sfilata degli Anniversari". Anche qui è prevista per gli iscritti al Fai la visita all’interno del Palazzo Comunale che compie 105 anni (1920/2025).Le carrozze saluteranno Montecatini "parcheggiate" davanti alla gradinata del comune e saranno accompagnate dall’ultima esibizione di ballo in costume.

Martina Nerli