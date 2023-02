"Un progetto più ampio per le prossime elezioni"

Giancarlo Mandara ha dato il via alla campagna elettorale con la conferenza stampa in cui ha presentato la propria disponibilità a presentarsi come candidato della destra. Cosa farà la sinistra? Abbiamo incontrato Luca Tridente, segretario del Partito Democratico.

A che punto sono i lavori in casa Pd?

"Stiamo lavorando a un progetto più ampio, che guardi ai valori del centrosinistra, ma con una forte impronta civica. Il Pd si mette a disposizione per un progetto di ripartenza della città; la situazione di Pescia è molto grave e bisogna mettere in campo le energie migliori. Il programma non sarà redatto tra poche persone come spesso è successo, ma sulla base delle reali esigenze del territorio dopo accurato confronto con il mondo civile e le realtà associative".

Quali sono i primi interventi che il Pd ritiene opportuno effettuare nel caso di vittoria?

"Abbiamo avanzato cinque punti che riteniamo fondamentali per la vita amministrativa, partendo da un’operazione-verità sulla reale condizione del Comune. La situazione del bilancio è gravissima, come testimonia la Corte dei Conti. Occorrerà poi rilanciare il tessuto economico: ormai non ci sono più aziende manifatturiere. Serve un serio piano sullo stato degli edifici scolastici, perché non possiamo permetterci di vivere altre emergenze come quella del liceo Lorenzini. Politiche serie in materia urbanistica con consumo zero di suolo con un vero piano di recupero dell’esistente; il rilancio della nostra montagna e in materia di ambiente occorrerà favorire l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia con le comunità energetiche e semplificare la burocrazia per i nuovi impianti di rinnovabili. Ci sono altri punti che andranno snocciolati; questi sono solo alcuni di quelli che sono emersi dal confronto interno al partito, ma la lista è lunga e non mancheranno occasioni di confronto e discussione con i cittadini".

Si sono sentiti fare tanti nomi, per quanto riguarda la candidatura a sindaco. Il Pd in quale direzione si sta muovendo?

"Il Pd a Pescia ha azzerato tutto dopo tanti errori del passato e questa scelta di coraggio è stata premiata: tante energie si sono avvicinate e dunque andremo a una candidatura solida, ma fortemente innovativa nei modi di intendere il rapporto con i cittadini e nelle proposte per risollevare un territorio in ginocchio. La grave situazione del Comune però non può essere risolta da una sola persona: occorre una squadra di persone appassionate. La coalizione civica che stiamo mettendo in campo è ormai in fase di conclusione. A breve metteremo in campo non solo una candidatura a sindaco, ma una squadra coerente con questo percorso. Adesso a Pescia occorre scrivere una storia nuova".

Emanuele Cutsodontis