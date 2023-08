Un "Piccolo festival" Ma un grande successo per tutto il Castello Oltre 2.500 presenze

Grande successo sabato scorso per la prima edizione del "Piccolo Festival di Montecatini Alto". L’appuntamento è stato ideato dallo chef Simone Malucchi, organizzato da Andrea Testi di Amici Miei Produzioni, assieme al Comune, nella piazzetta centrale del borgo medioevale. L’evento, fortemente voluto dal sindaco Luca Baroncini, con il coinvolgimento delle attività produttive della storica piazza, ha registrato più di 2.500 presenze tra le 17 e le 1.30, con dibattiti culturali (in collaborazione con Tvl Pistoia e TeleMontecatini), musica dal vivo e la comicità di Massimo Antichi. Sulle facciate degli storici edifici sono state proiettate immagini che hanno fatto la storia della città: il tutto con un red carpet ad unire gli ingressi delle attività e la funicolare aperta fino a tarda notte. L’appuntamento è partito intorno alle 17.30 con le quattro tavole rotonde di approfondimento e un talk show modello Versiliana", che hanno avvicinato il pubblico interessato all’orario della cena.

La prima, al ristorante La Torre ha visto protagonisti una delegazione di sindaci della valdinievole (oltre a Baroncini presenti il sindaco di Monsummano Simona De Caro, quello di Buggiano Daniele Bettarini, quello di Chiesina Uzzanese Fabio Berti e il presidente della conferenza dei sindaci Alessio Torrigiani, sindaco di Lamporecchio) che hanno parlato di come valorizzare il turismo e la cultura del territorio con la città di Montecatini quale capofila dell’ambito. Al tavolo hanno partecipato anche la presidente dell’ordine degli psicologi della Toscana, dottoressa Maria Antonietta Gulino, per parlare dei nuovi meccanismi psicologici di scelta della destinazione nei consumatori, e Andrea Cigni, sovrintendente del teatro Ponchielli di Cremona per raccontare come la cultura possa e debba essere occasione turistica. Quindi si sono susseguite le tre tavole rotonde sportive al ristorante Casa Gala, in cui si è parlato di ciclismo, basket e calcio con ospiti della realtà locale, ma anche di livello nazionale e internazionale, come: Alessandro Petacchi, Luca Scinto, Francesco Chicchi, Mirko Selvaggi ed il Team Pro Corratec Selle Italia (che ha sede a Montecatini Terme ed ha preso parte per la prima storica volta per la nostra città al Giro d’Italia 2023), Mario Boni, Gino Natali, Andrea Luchi, Guido Meini, Marcello Billeri, Ciccio Colonnese, Ighli Vannucchi, Alberto Malusci e Gigi Cagni. Il dopo cena la cantante Paolo Guadagno ha fatto ballare tutti con un bel repertorio di musica dance anni ‘80 e ‘90.

"Un successo – commenta il sindaco Baroncini –. Mi hanno emozionato soprattutto l’affetto e i complimenti ricevuti dalla gente. Ringrazio Amici Miei Produzioni e Andrea Testi responsabile organizzativo, Simone Malucchi per la parte creativa e di visione, l’assesore Alessandra Bartolozzi e la giunta tutta, la consigliera Rubina Baldecchi , la polizia municipale, il gruppo comunale di Protezione civile e tutti i volontari delle associazioni che hanno reso possibile l’evento. Investire strategicamente nella promozione di un luogo anche attraverso gli eventi che vi vengono organizzati è un concetto giusto, che funziona se diventa ripetuto nel tempo".