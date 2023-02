Un libro su Ugo Foscolo il suo ultimo volume

Andrea Pellegrini, nato a Lucca il 30 marzo 1971, dottore di ricerca in Italianistica, insegna materie letterarie negli istituti superiori e attualmente, ormai da molti anni, detiene la cattedra all’alberghiero Martini. Si è diplomato al liceo scientifico Salutati di Montecatini e successivamente ha conseguito la laurea in lettere all’ateneo di Firenze. È autore dei romanzi "Lettera dalla Norvegia’ (Fara, 2006 – Premio Pontiggia 2007) e Come una madre (Joker, 2008) e del saggio ‘La seduzione del classico negli anni del moderno’ (Helicon, 2014 – Premio Firenze 2014). Ideatore insieme a Michele Rossi della collana "Occhio di bue – opere in ombra della letteratura italiana" per Edizioni Helicon, ha curato i volumi: Guido da Verona, La storia del mio funerale, 2016; Vincenzo Cardarelli, Astrid ovvero temporale d’estate, 2017; Mario Mariani, La cinematografia di Geova e altri racconti, 2017; Ugo Foscolo, Le donne italiane, 2019. Un suo romanzo, con Ugo Foscolo protagonista, dal titolo ‘Piccole indecenze pericolose’ è in corso di pubblicazione con l’editore Castelvecchi.