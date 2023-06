Un indiscusso protagonista da rimpiangere

Ennio Gori ha rappresentato a lungo una figura carismatica della città. Per lungo tempo alla Palazzina Regia di viale Verdi ha dato vita a un vero "potentato" economico, quando le Terme erano davvero la prestigiosa azienda-simbolo di Montecatini, non la società oggi schiacciata dai debiti e arrivata a esalare l’ultimo respiro. Nel varcare la soglia della sede delle Terme si aveva lo stesso timore reverenziale dell’entrare in un ministero romano. Personalmente non ho avuto la fortuna di conoscere da vicino Ennio Gori: all’apice del suo percorso termale, ero un giornalista troppo giovane e inesperto per essere preso in considerazione. Gori ti squadrava e concedeva ben poca confidenza. Era una persona retta, concreta, abituata a lavorare seriamente, senza fronzoli. Pochi giorni fa, quando scrissi della morte dell’architetto Paolo Portoghesi, chiamò in redazione per ringraziare di averlo citato come fautore della grande opera liberty al Tettuccio. Ci teneva alla storia delle Terme e sapeva con orgoglio di farne parte da protagonista. Se n’è andato appena prima di vederne il tramonto definitivo, come avverrà a breve. Un’ultima considerazione va fatta: anche Gori in 33 anni di guida delle Terme ha ricevuto le sue dosi di critiche, accolte con perfetto aplomb e diplomazia. Viste come sono finite le Terme, oggi a un personaggio come lui dovrebbe essere fatto un monumento. È triste alla fine rimpiangere sempre chi non c’è più, situazione che a Montecatini ultimamente capita troppo spesso. Segno di una crisi che si è avvitata su se stessa e non trova soluzioni.

Marco A. Innocenti