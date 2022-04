Un hotel all’interno di villa Garzoni Il progetto "21 camere da sogno"

Fare il possibile per trattenere a Collodi le famiglie con bambini o le coppie di sposi in visita al Parco di Pinocchio, al Giardino Garzoni. la Casa delle Farfalle e la Fattoria didattica. E’ l’obbiettivo del progetto "21 camere da sogno nel Parco" della Fondazione Collodi. "Non sarà un resort di lusso, piuttosto un hotel distribuito su due strutture dal fascino unico - ha detto il presidente Bernacchi l sito "Il Cittadino" -. La Fattoria, nei pressi dell’entrata del Parco e la suggestiva Palazzina d’Estate, di colore rosso vivo, progettata da Filippo Juvarra (architetto e scenografo vissuto tra il il 1600 e il 1700), considerata una delle più rilevanti espressioni di architettura barocca in Toscana. Si trova all’interno del cortile della Villa Garzoni. Gli immobili devono essere naturalmente riqualificati. La Fondazione intende finanziare i lavori con mezzi propri e con finanziamenti bancari ma non è escluso l’apertura a partner, leader mondiali nel settore della ricezione turistica. In passato si era parlato dell’interesse di Marriott, leader mondiale del turismo, per la Villa che avrebbe trasformato in uno "chateaux relais", e cioè una dimora di alta qualità.