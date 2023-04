Un giardino per Sassoli Presente anche Bianca la nipote del presidente del Parlamento Europeo

Cerimonia di intitolazione a David Maria Sassoli del giardino di via Aldo Moro – via Bellini e della panchina europea, a Massa e Cozzile. Il sindaco Marzia Niccoli ha accolto Bianca Santi, nipote del presidente del Parlamento europeo, scomparso l’11 gennaio 2022 e tutti i presenti. Una cerimonia partecipata da autorità, esponenti politici, istituzionali, vertici delle forze dell’ordine, mondo del volontariato e dell’associazionismo e dalla cittadinanza. Gli alunni dell’istituto Pasquini hanno dedicato riflessioni al pensiero di Sassoli. Il sindaco Niccoli ha dichiarato: "L’amministrazione comunale ricorda David Sassoli intitolandogli uno spazio verde frequentato da bambini, ragazzi e anziani con 3 panchine dipinte con i colori dell’Europa. Sassoli, amato presidente del Parlamento Europeo, esempio di integrità e onestà, apprezzato dalle forze politiche di tutti gli schieramenti, che, con il suo profondo senso civico e il grande senso di responsabilità, ha interpretato la politica come messaggio di solidarietà e amore verso il prossimo, riuscendo a rappresentare l’Europa e l’Italia nel mondo". La nipote di Sassoli, Bianca Santi, ha ringraziato per il pensiero dedicato allo zio: "Leggo la lettera inviata da mia zia Alessandra, moglie di zio David, che scrive: ‘Gentile sindaco, desidero ringraziarla anche a nome dei miei figli e di tutta la famiglia per la bella iniziativa che avete promosso in ricordo di mio marito. E’ un evento che ci onora e ci commuove’. Anch’io, trovo che sia una bellissima iniziativa – ha detto Bianca - un gesto che restituisce la personalità di mio zio David: lo vedo passeggiare in un giardino, sedere su una panchina, dialogare con tutti e parlare della sua idea di Europa". L’europarlamentare Nicola Danti ha affermato: "Evento importante per ricordare una personalità politica unica nel nostro Paese. Penso al suo apporto nel superare la fase del Covid o la questione Brexit, passaggi delicati che David ha saputo gestire perfettamente. Ricordo anche il David amico, persona affabile, con valori profondi. Nei suoi due anni e mezzo di presidenza ha saputo imprimere un grande ruolo al parlamento europeo e oggi ci serve un’Europa forte che affronti sfide essenziali: pace, intelligenza artificiale, questione ambientale". Matteo Brizzi, consigliere comunale di Massa e Cozzile, fondatore di Young European Society, che lavora al Parlamento Europeo: "Il presidente Sassoli diceva che l’Europa non è un incidente della Storia, ma opportunità di un futuro migliore. Grazie per questa intitolazione, anche a Panchine europee in ogni città, Casa Europa Viareggio, Giovani federalisti europei. David ci ha lasciato la ‘dimensione della cura’, che coinvolge tutti noi". Il senatore Dario Parrini: "Questo è un luogo intonato all’immagine di David: trasmette serenità, pacatezza, è frequentato da giovani con le loro idee, protagonisti del futuro. Credo che David sarebbe molto felice. Il suo contributo alla causa dell’integrazione europea è stato di grandissima qualità. Dovremo sempre guardare al suo esempio". Una ragazza, Liliana, ha letto la lettera del Parlamento Europeo: "L’Europa può aiutarci a stare meglio al mondo, ne era convinto David Sassoli. E ancora, durante il Covid, diceva: ‘La risposta alla crisi deve prevedere più democrazia".

Valentina Spisa