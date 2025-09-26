Un giardino e una serra didattica. I nuovi spazi alla primaria Martini

Inaugurato ieri mattina alle scuole Martini di Monsummano il nuovo giardino con la serra didattica. A fare gli onori di casa alla cerimonia del taglio del nastro, è stata la preside Delia Dami accompagnata dalle autorità locali, consiglio di istituto, genitori, alunni, personale scolastico del plesso e il direttore dei servizi generali e amministrativi. "Abbiamo inaugurato con grande emozione il nuovo giardino della scuola primaria "F. Martini" di Monsummano Terme – ha detto la dirigente scolastica – un progetto che ha rappresentato per noi un importante traguardo educativo e comunitario. Abbiamo voluto riqualificare gli spazi esterni della scuola trasformandoli in un ambiente inclusivo e multifunzionale, dedicato all’apprendimento, al gioco strutturato e all’incontro intergenerazionale. Abbiamo realizzato una serra didattica, pensata non solo per gli alunni della scuola "Martini", ma anche per gli studenti degli altri plessi dell’Istituto, con l’obiettivo di valorizzare la scuola come comunità attiva e aperta al territorio". Il giardino didattico infatti non servirà solamente agli alunni delle elementari Martini, ma anche agli studenti degli altri plessi del comprensivo Caponnetto. "Abbiamo raggiunto un risultato significativo per i nostri alunni e docenti – prosegue Dami – che potranno finalmente vivere appieno le potenzialità della loro scuola. Questo progetto è nato grazie a una collaborazione virtuosa tra istituzioni pubbliche, come il Comune di Monsummano Terme, associazioni private e in particolare i genitori. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Caripit, che ha sostenuto il progetto e ha accompagnato la scuola in un percorso pluriennale, contribuendo alla realizzazione di spazi verdi didatticamente strutturati in tutti e tre i plessi di scuola primaria dell’istituto Caponnetto".

Arianna Fisicaro