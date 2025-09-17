Un defibrillatore in piazza Mazzini: "Dono per tutti"

L’associazione ’Quelli con Pescia nel Cuore’ ha donato un defibrillatore e il corso per imparare ad adoperarlo, che sarà posizionato venerdì, alle 17.30, in piazza Mazzini, nella sede della Misericordia. "Un evento particolarmente significativo per la nostra comunità – afferma il presidente dell’associazione Lando Silvestrini (foto) – un passo avanti nella salvaguardia e nella sicurezza di tutta la cittadinanza. Il Dae sarà posizionato all’esterno della sede grazie al contributo del suo socio Cavaliere Antonio Guastapaglia, in collaborazione con la Misericordia. L’installazione di questo defibrillatore, che sarà disponibile 24 ore su 24, non è solo un atto simbolico, ma una vera e propria prova di responsabilità collettiva. Un gesto di solidarietà e di vicinanza che, in caso di necessità, può salvare una vita". La presenza di defibrillatori nei luoghi pubblici e nelle aree ad alta affluenza è importante, così come è fondamentale che ci siano persone in grado di saperlo utilizzare in caso di arresto cardiaco. L’installazione è stata possibile anche grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, ed è frutto di un’idea di Rosy Raffaelli, nella duplice veste di responsabile Ausl e componente del direttivo di Quelli con Pescia nel Cuore, che insieme a Luigi Innocenti ha promosso un’iniziativa. All’inaugurazione, prevista la partecipazione di autorità istituzionali e professionisti sanitari, l’ex direttore della Centrale Operativa 118 Piero Paolini, oltre ai consiglieri regionali Luciana Bartolini e Marco Niccolai.

Emanuele Cutsodontis