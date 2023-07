Ucraini feriti in guerra curati con acque termali Il progetto di Torello Lotti

Torello Lotti, prorettore e docente di dermatologia dellUniversità Marconi di Roma, è stato nominato ambasciatore del progetto Neopalymi, che prevede importanti cure alla popolazione ucraina rimasta sfigurata a causa del conflitto con la Russia. Le acque di Montecatini potrebbero svolgere un ruolo importante in questo progetto, che può già contare su un finanziamento complessivo di 6 miliardi di dollari dai paesi occidentali. L’iniziativa di medicina estetica unisce le cliniche di tutta l’Ucraina per dare a coloro che hanno subito ferite deturpanti nel corso del conflitto l’opportunità di sottoporsi a un ciclo di cure e avere la possibilità di una nuova vita.

Ngo, centro ucraino per il volontariato che sostiene il progetto, conferma ufficialmente che Lotti, ambasciatore di Neopalymi e accademico d’Italia, svolgerà funzioni molto importanti. Oltre a curare tutto il settore della comunicazione, organizzare iniziative di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno dell’iniziativa e sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sull’argomento, svolgerà un ruolo decisivo in vari aspetti dell’attività.

Ed ecco prendere forma la possibilità di sottoporre a cure dermatologiche le persone rimaste ferite in guerra, sfigurate o ferite ai genitali, a una serie di trattamenti con le acque termali di Montecatini. Questa parte di riabilitazione potrebbe avere una durata dai sei ai trentasei mesi. L’inserimento della città nell’imponente progetto di riabilitazione ucraino validerebbe ancora di più le acque termali in una prospettiva di rilancio.

Il docente universitario, che continua a visitare a Montecatini, dimostra ancora una volta attenzione alla sua città natale. Dietro questo progetto ci sono drammi terribili. Natalya e la sua famiglia hanno affrontato l’invasione su vasta scala della Russia a Mariupol. L’intensità dei bombardamenti all’inizio di marzo 2022 ha impedito alla famiglia di andarsene. Sono rimasti in città durante il blocco. Un giorno i figli di Natalya sono rimasti nel seminterrato mentre lei e suo marito Andrii sono andati nell’appartamento per fare le valigie. Ma iniziò un altro bombardamento. L’attacco ha ferito le mani di Natalya e le ha sfigurato il viso. Ha detto ai medici di Neopalymi che non può muovere la mano a causa dei numerosi frammenti di schegge depositati nell’arto, viso e testa che le hanno distrutto i nervi ed erano difficili da rimuovere. Andrii ha potuto portare la sua famiglia a Zaporizhzhia, dove Natalya ha subito quattro operazioni estremamente complesse."Ho 38 anni – racconta la donna – la mia vita è paralizzata e non so come conviverci. È impossibile non piangere. Mi sto riprendendo perché ho un figlio di cinque anni chi ha bisogno di me. Voglio restituire la mia bellezza in modo da non vergognarmi di uscire con lui".

