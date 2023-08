Ubriaco crea il panico Altra notte di malamovida Danni e minacce a donna

Ancora scene da far west nel cuore termale e ricettivo della città. Ieri poco dopo la mezzanotte, tra viale IV Novembre – a pochi metri dalla zona dei locali – e corso Roma un uomo ha dato in escandescenze procurando problemi ai presenti. Un giovane testimone dei fatti ha raccontato la vicenda sui social. "Un altro fatto di cronaca davvero spiacevole – sottolinea amareggiato – per questa città ormai senza più capo né coda. Ieri notte un individuo, in evidente stato di alterazione, ha danneggiato tre automobili, divelto un cestino dal marciapiede, mettendolo in mezzo alla strada. Non contento delle sue imprese, ha minacciato una donna con una bottiglia che stava passeggiando con il figlio nel passeggino, brandendo una bottiglia rotta. Questo individuo ha danneggiato un’altra macchina che stava passando davanti a me, lanciandole un pezzo di uno dei veicoli già danneggiti. E’ stata una fortuna che questo individuo abbia preso la macchina sbagliata, perché il veicolo davanti a me era un’auto con cinque persone, tutti maschi e adulti. Uno di questi è sceso e con un calcio dritto sul petto l’ha fatto scappare via. Sono state chiamate ovviamente le forze dell’ordine, ma l’uomo era già scappato".

Il giovane narratore sottinea come "ogni commento o riflessione sarebbe veramente triste e avvilente. Preferisco semplicemente descrivere questo triste fatto, avvenuto in piena estate e in pieno centro di Montecatini. Lì ci sono le telecamere e quindi forse qualcosa riusciranno a recuperare i proprietari di quelle povere auto, ma se questo non trovava uno che gli tirava un calcio e che lo rimetteva al suo posto, cosa poteva succedere? Dobbiamo sperare che un altro mezzo deliquente ci salvi da una situazione simile? Dobbiamo aver paura a camminare con il proprio figlio in pieno centro perché rischiamo di essere tagliati da uno che ci insegue con una bottiglia rotta in mano? E le forze dell’ordine? Nel brusio genarale è venuto fuori che nella valdinievole ieri c’era una sola macchina prevista per la guardia notturna. Stiamo scherzando? Come si fa a predisporre una sola auto in piena stagione? Io ho due attività turistiche in cima a questa via e con questo andazzo fra pochi anni rischierò di non averle più".

La zona di viale IV Novembre, ormai da qualche anno, è attenzionata dalle forze dell’ordine a causa della grande concentrazione dei locali della movida, a pochi metri da alcuni tra i più importanti alberghi cittadini.

Daniele Bernardini