"Tutto ancora tace sui lavori al Lorenzini"

"E cosi – scrive Oliviero Franceschi della Lega – sparirà anche quel flusso di ragazzi che animano l’economia del centro con la nuova sede dell’istituto Lorenzini che Giurlani vuol far costruire nell’area Santoni al Ponte del Marchi. Definire spezzatino l’attuale condizione di questo istituto è sacrosanto. A oggi, dopo una prima fase euforica del sindaco, tutto tace. Basta fare un giro al vecchio tribunale per capire come sarebbe facile portare a termine i lavori per 4-5 aule senza troppe complicazioni, ma tutto è fermo e i ragazzi sono disseminati in quattro luoghi con un disagio diffuso per alunni, docenti e collaboratori. E’ tempo che qualcuno dia risposte. Sono arrivati i pareri dei vigili del fuoco riguardo al Cpi? La seconda fase dei lavori sarebbe dovuta essere messa in cantiere ai primi di febbraio, ma nulla si è mosso. Se la consegna doveva avvenire entro fine aprile, ci chiediamo se serva davvero continuare a nascondere le responsabilita per un anno scolastico che si concludera così come è iniziato".