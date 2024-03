Tutti i progetti legati al Pnrr. Dal consolidamento dell’ospedale ai servizi digitali nelle scuole

La Fondazione Openpolis ha pubblicato l’elenco dei progetti che hanno ottenuto i finanziamenti del PNRR. Fra gli altri, sono 40 quelli che riguarderanno Pescia e il suo territorio, per cifre che vanno da 2.765 euro accordati all’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti, per l’adeguamento dei servizi digitali, ai 4.560.000 assegnati a Regione Toscana per il consolidamento statico dell’ospedale Ss.Cosma e Damiano. Investimenti importanti, quelli che stanno per arrivare per l’ospedale di Pescia: complessivamente sono circa 12milioni di euro, divisi per interventi di consolidamento e risanamento sia della struttura ospedaliera che per la ex filanda, e per l’ammodernamento tecnologico del polo radiologico, con nuovi macchinari. I lavori comporteranno la chiusura temporanea di alcuni reparti, e dovranno essere conclusi entro la primavera 2026, improrogabilmente.

Progetti importanti anche per lo sviluppo dei servizi digitali e il miglioramento dei siti Internet per le scuole del territorio, in particolare i due istituti comprensivi, Libero Andreotti e Rita Levi Montalcini, il Liceo Lorenzini e, come già detto, l’Itas Anzilotti. Sullo sviluppo digitale previsti investimenti anche per il Comune di Pescia, che investirà anche nell’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e, soprattutto, per il terzo lotto dell’asilo del Cardino, quest’ultimo dell’importo di 1.050.000 euro. Progetti importanti anche per la Società della Salute, che in inclusione sociale, stazione di posta, prevenzione delle vulnerabilità e percorsi di autonomia nelle disabilità investirà complessivamente 4.400.000 euro. Per la ristrutturazione del Giardino Storico di Villa Garzoni arriveranno 2milioni di euro, mentre la Provincia di Pistoia, per gli impianti sportivi dell’Istituto Sismondi Pacinotti, ne riceverà 170mila. 136.670, invece, quelli che saranno a disposizione della Caritas Diocesana per l’inclusione sociale, inferiore, ma importante, il costo dei due progetti che riguardano i lavori all’Archivio di Stato, per un totale di 29.600 euro. Quattro aziende agricole investiranno 335.000 euro circa per impianti fotovoltaici, due progetti di Regione Toscana, ognuno per 270.000 euro, finanzieranno i corsi IEFP per acconciatore e per la sala bar.

Emanuele Cutsodontis