Tutti contro Casina Rossa E’ la vincitrice del girone

La quarta giornata del Torneo dei Rioni di Montecatini regala i primi importanti verdetti. Il Casina Rossa-Montecatini Alto-Nievole è sicuro di aver conquistato il primo posto nella classifica del girone eliminatorio. Il Marruota-Biscolla-Sottoverga invece è matematicamente certo della piazza d’onore, che gli permetterà di giocare la semifinale, in programma il prossimo 26 giugno. I rossi guidati da mister Bracali centrano la vittoria del girone, grazie al successo per 1-0 conquistato contro il Centro. Per il Casina Rossa-Montecatini Alto-Nievole si tratta quindi della terza vittoria nelle tre gare sin qui giocate, che testimonia anche ciò che si è detto in altre occasioni, ovvero che è questo molto probabilmente il rione che può vincere l’edizione di quest’anno. Il match contro i bianchi di mister Gensini viene deciso dalla marcatura di Ciravegna, arrivata dopo 3’ di gioco e sugli sviluppi di un bel calcio di punizione. I blu allenati da mister Grazzini si impongono per 2-1 contro i Musicisti-Sant’Antonio. La gara si mette subito bene per i gialli, che al 3’ passano avanti con Lorenzo Giannini. Il Marruota-Biscolla-Sottoverga trova il pari al 12’, con un gol costruito e messo a referto dalla coppia Mandela-Marzico, con deviazione di quest’ultimo, fortuita e di "inzaghiana" memoria. Il gol del sorpasso arriva quasi allo scadere, e lo realizza Mbaye, dopo un tiro scagliato da Mele e parato da Mariotti, su cui il giocatore dei blu si avventa rapido, segnando così il gol del definitivo 2-1. L’ultimo turno del girone eliminatorio andrà in scena lunedì. Centro e Salsero-Gallo-Mezzomiglio giocano contro: chi perde l’incontro va allo spareggio in programma il 22 giugno alle ore 21:15, dove giocano la quarta contro la quinta classificata. Il Marruota-Biscolla-Sottoverga riposa, mentre la capolista Casina Rossa-Montecatini Alto-Nievole affronta i Musicisti-Sant’Antonio, che potrebbero andare allo spareggio, in caso di loro sconfitta contro i rossi di Bracali, e della contemporanea vittoria del Centro.

Simone Lo Iacono