Tutte le proprietà saranno messe in vendita

"La proposta di concordato, come da ultimo integrato, è fondata su un piano che prevede di ricavare i mezzi finanziari per il pagamento dei debiti dalla continuità indiretta, mediante l’affitto del ramo aziendale relativo all’attività sanitaria e idropinica, esercitato alle Redi e al Tettuccio, con successiva cessione dell’azienda in funzionamento, della continuità diretta del ramo aziendale relativo all’attività di gestione immobiliare e residuale (concessione spazi, servizi fotografici, vendita cosmetici) unicamente in funzione della liquidazione dell’intero patrimonio, e della liquidazione di tutto il patrimonio immobiliare e mobili".

Il commissario giudiziale Alessandro Torcini spiega ai creditori le azioni principali su cui si fonda la procedura concorsuale e i modi con i quali la società intende trovare le risorse per pagarli. "Il piano – prosegue – prevede nell’arco temporale di tre anni dall’omologa di procedere alla vendita di tutti i beni, mobili e immobili, alla cessione del ramo d’azienda relativo all’attività sanitaria e idropinica, alla cessione dei rami d’azienda bar Tettuccio, bar Redi e Minigolf, alla cessione del marchio Terme di Montecatini e dei marchi complementari, alla vendita della partecipazione totalitaria in Gestioni Complementari, alla riscossione dei crediti".