Sono iniziati ieri sera i turni serali della polizia municipale che vedranno impegnati gli agenti, soprattutto nel fine settimana, fino alle 1 di notte.

Dall’amministrazione fanno sapere che questo servizio è stato finalmente possibile grazie alle nuove assunzioni fatte dalla giunta Baroncini e che negli anni passati non era stato possibile fare per vincoli di legge che il Comune questa volta è riuscito a rispettare, ottenendo così l’obiettivo che si era prefissato.

"Sicuramente il corpo di polizia municipale di Montecatini Terme merita altri rinforzi in termini numerici e faremo di tutto per portarlo ad un numero congruo per le problematiche che quotidianamente questa città ci pone davanti – dicono il sindaco Luca Baroncini e l’assessore alla polizia municipale Emiliano Corrieri –. Questo è però il primo importante passo avanti, che consentirà un miglioramento nel controllo del territorio, e del rispetto delle regole del traffico, sempre in coordinamento e a supporto dell’importante lavoro delle forze dell’ordine".

"Colgo l’occasione per dare il benvenuto al nuovo dirigente del commissariato di Montecatini Terme al vicequestore Fabio Pichierri, appena arrivato e che incontrerò prima possibile – prosegue Baroncini –. Voglio ringraziare tutte le forze dell’ordine per il quotidiano impegno sul territorio, come ad esempio i controlli straordinari messi in atto con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine di Firenze che ha nei giorni scorsi dedicato particolare attenzione alla zona delle nostre sue stazioni ferroviarie e delle loro adiacenze".