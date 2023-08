Riversa in acqua, anziana turista muore a Marina di Massa

Massa, 17 agosto 2023 – Una turista di 79 anni di Pescia è morta nel pomeriggio di oggi mentre faceva il bagno in uno stabilimento balneare di Marina di Massa.

Secondo quanto ricostruito, la donna - Laura Inserti, 79 anni, di Pescia – era nelle acque di mare di fronte ai bagni Vignali quando si è sentita male; un’altra ipotesi è che fosse su uno degli scogli e sia caduta in mare dopo essersi sentita male.

Quando il corpo è stato visto in acqua sono scattati i soccorsi, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera.