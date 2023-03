Turismo, il futuro è "Lusso Gentile" Sessanta ore di piano formativo all’istituto alberghiero "Martini"

Sessanta ore di piano formativo, sviluppato con la Campus Director di European School of Economics Donatella Lorato, disegnate da Lusso Gentile per la prima iniziativa in Italia dedicata alle Soft Skills in un professionale alberghiero. Teatro, l’istituto alberghiero Martini. Che, anche questa volta, rappresenterà l’attore protagonista del progetto diretto da Gianluca Borgna e Giampaolo Grossi e il punto zero di un’iniziativa che vuole lanciare lo studio e lo sviluppo delle competenze trasversali nella scuola dell’obbligo. Secondo quanto emerso dal report "Future of Jobs" del World Economic Forum, le soft skills saranno la chiave del successo nella vita e nel lavoro della quarta Rivoluzione Industriale. Proprio per questo, l’iniziativa di "Lusso Gentile" prova a preparare le giovani generazioni al mondo del lavoro che verrà, focalizzando l’attenzione su quelle doti che, nel nostro scenario ideale, dovrebbero poter guidare i manager, le donne e gli uomini del futuro. Un viaggio per far riscoprire la delicatezza, l’attenzione, la cura per il proprio animo e quello altrui. Le soft skill sono abilità non tecniche. Includono il modo in cui si interagisce con i colleghi, si risolvono i problemi e si gestisce il proprio lavoro. Questo tipo di competenze sono sempre più richieste sia nelle aziende che nelle startup ma anche necessarie per gli imprenditori stessi e sono quegli attributi interpersonali necessari per fare la differenza. Leit motiv. L’appuntamento con "A Scuola di Sogni" è riservato agli studenti delle terze del Martini per dimostrare, in 2 anni, la validità e l’efficacia del metodo. Tre moduli che spazieranno tra felicità, carisma, gestione dello stress, leadership. Al termine di ogni modulo interverrà un ospite esterno: Shubha Rabolli (vicepresidente di Accademia Italiana del Galateo), Manuel Pranzo (HR Director del Gruppo Cannavacciuolo), Eleonora Giannini (Luxury Hospitality Consultant), Alessandra De Paola (Responsabile Relazioni Istituzionali di Terme Italia) e Sara Socci (Psicologa e fondatrice del metodo Emotivazione). Il programma. Gli incontri si svolgeranno il 9, 10, 23 e 24 marzo. I tre moduli diretti da Gianluca Borgna, Giampaolo Grossi e Donatella Lorato si chiameranno "Il Mondo". Il piano formativo - definito successivamente ad un questionario compilato dagli studenti - prevederà interazioni e momenti di "Time-In" dove si avrà la possibilità di testare la skill, ovvero l’abilità. Oggi non è più sufficiente lavorare sulle competenze tecniche, le cosiddette hard skills. Bisogna puntare su qualità come la capacità di essere motivati, l’abilità di persuadere, il sapere decidere o lavorare in gruppo. Non esiste settore migliore di quello dell’ospitalità per trasferire sugli studenti le migliori abilità trasversali di cui la nostra società ha bisogno. Lusso Gentile tornerà a Montecatini con un mega evento l’11 maggio per la chiusura di una kermesse nazionale.