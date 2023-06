Turismo, i Comuni fanno squadra Presentato progetto di promozione e valorizzazione del territorio

Migliorare l’identità del marchio, attraverso la valorizzazione del territorio e l’ampliamento dell’offerta. Questi sono solo alcuni degli obiettivi del progetto del sistema turistico presentato alle amministrazioni dell’ambito Valdinievole. All’incontro hanno partecipato l’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi e gli altri suoi colleghi della zona. Le amministrazioni, lavorando in sinergia, puntano a promuovere e valorizzare il territorio e gli operatori presenti. Il progetto punta a creare e potenziare la rete di soggetti interessati e operatori turistici della Valdinievole, diffondere le migliori pratiche dell’accoglienza, fare conoscere la destinazione partecipando alle fiere di settore nazionali e internazionali, oltre a organizzare tour per i giornalisti specializzati e operatori del settore. L’ambito Valdinievole vuole realizzare un progetto di sentieri degli 11 Comuni, basato su un unico grande anello tematico. I soggetti che dovranno concretizzare questo progetto sono: il Centro Studi Turistici, il Consorzio Co&So, la Cooperativa Cristoforo, l’Ecoistituto delle Cerbaie, e Todo Media. Spetterà a questi operatori il compito di valorizzare l’immagine e l’offerta turistica della Valdinievole. Tra gli obiettivi c’è anche quello di migliorare la gestione dei canali informativi dell’ambito e di intensificare la presenza sui sistemi regionali e sul web per contribuire ad aumentare l’attrattività delle località e dei prodotti. La creazione di una segreteria tecnica sarà funzionale alla raccolta delle informazioni utili nei Comuni, che oltre ad essere opportunatamente veicolate verso i soggetti interessari saranno valutate nei contenuti, al fine di migliorare le modalità di comunicazione.

È prevista anche l’organizzazione di una mappatura dell’offerta informativa presso i comuni dell’Ambito. Ciò contribuirà ad un maggior coinvolgimento dei singoli comuni, in modo da poter valutare direttamente la tipologia e qualità dell’informazione disponibile. Uno dei più importanti risultati attesi sarà l’organizzazione di un sistema di redazione diffusa per la gestione della comunicazione attraverso i vari strumenti. Un controllo con cadenza bimestrale accerterà lo stato di avanzamento dei lavori.

Daniele Bernardini