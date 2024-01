"Turismo green a primavera cultura in estate e il Natale"

Le categorie economiche lanciano una serie di proposte per lo sviluppo della città. Un turismo green a primavera, che strizzi l’occhio alla sostenibilità del territorio e alle attività outdoor. A questo si possono aggiungere iniziative importanti, come gli eventi dedicati all’arte, alla musica e alla cultura in estate. Senza dimenticare il pieno sviluppo del progetto ’Natale in inverno’. Sono questi i principali punti attorno ai quali si è discusso martedì scorso in un incontro cui hanno partecipato Apam Federalberghi, Assohotel, Confcommercio, Confesercenti, e Confindustria sezione turismo. "Lo spunto per organizzare l’incontro - ricordano le categorie - era stato la richiesta da parte dell’amministrazione comunale di poter recepire idee e proposte da mettere in pratica fin dalla prossima stagione turistica. Istanza che è subito stata fatta propria dalle categorie economiche e che si è concretizzata in un comune indirizzo di lavoro su proposte da sottoporre all’attenzione della giunta. Qualora queste fossero accolte e approvate - e nel caso di un formale e specifico incarico - le associazioni si rendono disponibili a entrare più nello specifico nella fase progettuale e ad affrontare insieme i vari aspetti operativi e organizzativi. Anche a fronte di una più precisa quantificazione delle risorse a disposizione (che a oggi ancora non sono state definite) e con la consapevolezza che per programmare iniziative già per questa primavera sarebbe stato opportuno e necessario muoversi con maggiore anticipo".