Turismo e infiltrazioni mafiose ’Realtà medio-piccole a rischio’

"Il turismo è senza dubbio uno degli elementi principali della nostra economia, come hanno appena dimostrato i risultati delle vacanze di Pasqua in tutta la regione. Un settore con prospettive del genere richiama l’attenzione della criminalità. Piccole e medie aziende del settore turistico-ricettivo potrebbero interessare a soggetti intenzionati a riciclare soldi sporchi".

Francesco Nannucci, capocentro della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Firenze e primo dirigente della polizia di Stato, ricorda l’importanza di tutelare quelle aziende del settore turistico che, avendo sofferto di più a causa della pandemia e della crisi economica, possono rappresentare bocconi appetibili per le mafie.

"Dove non c’è una struttura economica forte – ricorda – è più facile presentarsi come salvatori, magari erogando un prestito che il beneficiario non sarà più in grado di restituire o entrando nel capitale sociale e, piano piano, mangiarlo tutto. Basta essere dotati di quei grandi capitali che la criminalità organizzata raccoglie con attività illegali. E non c’è nemmeno bisogno di minacciare i proprietari dei beni che vengono sottratti. Queste sono cose che, diciamo, era solita fare la vecchia mafia 0.0, usando la numerazione relativa allo sviluppo di sistemi operativi e applicativi. Ora abbiamo la mafia 4.0, molto preparata e in grado di compiere le azioni che vuole perché ha senza dubbio cultura e competenza".

La Dia ha appena pubblicato la relazione semestrale sull’attività al parlamento, relativa alla prima parte del 2022. A giugno, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la confisca di beni e contanti per circa dieci milioni di euro a un albergatore campano residente a Montecatini. Gli inquirenti, nel corso delle indagini, hanno accertato una sproporzione tra la ricchezza accumulata negli anni e i redditi dichiarati. L’albergatore aveva contestato la sproporzione tra la ricchezza accumulata e i redditi, definendolo inesistente o, al massimo, irrilevante. Nell’estate del 2020, gli uomini della Dia di Firenze effettuarono il sequestro di due fabbricati a uso alberghiero, le società di gestione di tre hotel, un tour operator, un appartamento di lusso, conti correnti e otto automobili di valore e moto di grossa cilindrata.

"In continuità con il secondo semestre del 2021 – prosegue la relazione della Dia – in Toscana permane la presenza e l’operatività di soggetti contigui alle organizzazioni criminali mafiose, ma anche di consorterie criminali mafiose dedite al traffico e allo spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione e alla manodopera clandestina".

Daniele Bernardini