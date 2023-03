Turismo boom a gennaio Pernottamenti a +93% "Bel segnale di ripresa"

Se il buon giorno si vede dal mattino, Montecatini può attendersi una stagione turistica incoraggiante. I primi dati del 2023 indicano infatti una forte crescita sia di presenze che di arrivi. Gennaio, in base ai numeri pubblicati dal Comune di Pistoia, ha fatto registrare nella città termale +93% di pernottamenti e addirittura +130% di arrivi. A dare la spinta più poderosa sono stati gli ospiti stranieri: +298% di presenze e +500% di arrivi. Anche gli italiani danno il loro contributo al rilancio: +53% di presenze e +81% di arrivi. Insomma numeri di rilievo, anche se si tratta sempre di gennaio, mese da sempre fra i meno importanti per valutare il complessivo andamento del turismo locale.

Anche in questo caso però un raffronto più eloquente deve essere fatto con il periodo prepandemico. A gennaio 2020, quando ancora di Covid si parlava solo in Cina e ben pochi avrebbero potuto immaginare quanto sarebbe poi accaduto in Europa, le presenze di italiani erano risultate inferiori a quelle del 2023: i pernottamenti erano stati 23.006 a fronte degli attuali 26.649, vale a dire +15,8%. Per gli stranieri invece siamo ancora in netto ritardo: nel gennaio 2020 furono 24.346, mentre nel 2023 sono risultati 13.452. In totale il dato di tre anni fa parla di 47.352 presenze a fronte delle 40.101 attuali (-15,3%).

Insomma c’è ancora da lavorare per tornare sui livelli pre-Covid, ma la tendenza appare positiva. Ancora una volta sono i prezzi molto competitivi delle strutture ricettive montecatinesi – rispetto a Firenze e ad altre città d’arte – ad attirare una clientela costituita in buona parte da gruppi organizzati.

Alessandra Bartolozzi, assessore al turismo è soddisfatta per i risultati del turismo registrati a gennaio. "Sono molto felice – sottolinea – perché i dati sono davvero incoraggianti e il turismo è in ripresa. Speriamo di poter lavorare bene a Montecatini. Da parte mia, auspico in modo particolare che le strutture ricettive si adeguino alle esigenze del turismo". L’assessore Bartolozzi lavora all’appuntamento di punta della primavera. "Il Tettuccio è pronto a ospitare un allestimento scenografico dei florovivaisti di Pescia e di Pistoia – ricorda – per celebrare l’inizio della primavera, dal 28 aprile al 1 maggio. L’ambiente rappresenta un elemento essenziale per la valorizzazione del nostro sito Unesco".

Daniele Bernardini

Marco A. Innocenti