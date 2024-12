“Suo figlio ha avuto un incidente, deve pagare”. Anziana truffata, nuora la salva

Montecatini Terme, 25 dicembre 2024 – Due arresti per tentata truffa aggravata a Montecatini. La polizia della città termale ha dato esecuzione a una misura di custodia cautelare nei confronti di due ventenni italiani, originari e provenienti dalla provincia di Napoli per concorso, anche con altre persone da identificare, del reato di tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana residente nella cittadina del Pistoiese, avvenuta il 3 luglio scorso. Uno dei giovani è finito in carcere, l'altro ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Gli accertamenti sono scattati dopo che la vittima aveva ricevuto la telefonata da parte di un uomo che, presentandosi come conoscente del figlio, la informava del fatto che lo stesso era in stato di fermo per aver causato un incidente stradale con la conseguenza di aver ferito gravemente una donna, e le chiedeva denaro per il rilascio dello stesso figlio. Per ritirarlo si era poi presentato a casa dell'anziana un altro presunto amico del figlio che, raggiunto poi da un altro complice, avrebbe insistito per aver il denaro o altri preziosi, chiedendo in particolare le chiavi della cassaforte. L'arrivo della nuora dell'anziana li avrebbe però fatti scappare.

La polizia sarebbe quindi riuscita a individuare la macchina dei truffatori e a identificarli attraverso un successivo controllo avvenuto nel tardo pomeriggio della stessa giornata ad Arezzo.