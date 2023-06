Trovato privo di sensi nella radura vicino alla sua auto

Pescia (Pistoia), 23 giugno 2023 – Allarme nella serata di giovedì per una persona dispersa nella zona di Moggio, vicinanze di San Quirico. I vigili del fuoco del distaccamento di Pescia sono intervenuti intorno alle 21,30; in una zona impervia, piena di sterpi ed erba alta, la persona è stata ritrovata non lontano dalla propria auto, in stato di incoscienza.

Sul posto anche il Soccorso Alpino, i carabinieri e il 118; il paziente è stato stabilizzato e portato fino all'ambulanza, dove l’uomo si è ripreso.