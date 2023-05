Trovato morto sotto il trattore Ucciso da malore o incidente A trovarlo è stato un nipote

A trovarlo riverso sotto il motocoltivatore è stato il nipote che amava tanto. Ma ormai non c’era più nulla da fare per Giuliano Bonamici, il pensionato di 76 anni tragicamente morto ieri pomeriggio nella sua proprietà tra Monsummano e Serravalle. Un dramma su cui ancora si sta cercando di far luce, non escludendo l’ipotesi del malore improvviso e fatale. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti l’uomo, che abitava tra Pieve a Nievole e Monsummano era andato come sempre nel suo terreno, un appezzamento di discrete dimensioni coltivato anche a ulivi ma di caratteristiche per certi versi insidiose, in via Poggiolina Bassa, una traversa di via delle 3 Fontane, proprio prima diell’Autogrill. "Di solito intorno alle 18,30 tornava sempre a casa – racconta uno dei parenti accorsi sul posto al momento in cui è stato dato l’allarme – ma stasera (ieri sera ndr) sua moglie non lo vedeva tornare e lui non rispondeva alle sue chiamate così ha cominciato a preoccuparsi seriamente e sono andati a cercarlo". A trovarlo è stato uno dei nipoti che studia all’università a Bologna e che in questi giorni si trova in Valdinievole. Secondo quanto emerso il nonno era in posizione prona, a faccia in giù con il suo motocoltivatore addosso con la lama all’altezza della nuca. Nessuna ferita sul corpo, da quanto riportato e questo ha fatto ipotizzare i sanitari accorsi sul posto che sia venuto a mancare o per un malore improvviso che lo ha fatto cadere oppure a schiacciarlo è stato il macchinario, a seguito della caduta. Quando il corpo di Bonamici è stato ritrovato, intorno alle 19,30, doveva essere già morto da tempo secondo quanto emerso dai presenti sul posto, perché a nulla è valsa l’opera dei soccorritori che non hanno potuto che dichiararne il decesso. Sul posto oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il motocoltivatore dal corpo del pensionato e a cui è stato affidata l’analisi tecnica del macchinario. Giuliano Bonamici che lascia i figli e la moglie Edi, era un personaggio conosciuto nella zona. La terra era il suo divertimento e la sua passione, insieme agli animali che allevava e ai suoi cani. Era una persona molto conosciuta, aveva una carica al Quagliodromo del Padule e aveva lavorato per una vita al Tiger di Monsummano.

Arianna Fisicaro