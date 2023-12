Trovato morto a 43 anni. Scoperta-choc in albergo

Doveva trascorrere solo un breve soggiorno in città, ma qui ha terminato la sua esistenza. Un marocchino di 43 anni è stato ritrovato privo di vita nella camera dell’albergo che occupava in via Felice Cavallotti, ieri mattina. Da un po’ era trascorsa l’ora in cui avrebbe dovuto lasciare libera la stanza, ma lui non si era ancora affacciato. Man mano che il tempo passava, i titolari dell’hotel hanno iniziato a preoccuparsi. Lo hanno chiamato al telefono interno, ma lui non rispondeva. Sono andati a bussare alla porta della camera: anche in questo caso la risposta è stata solo silenzio. A questo punto, un po’ imbarazzati, sono dovuti entrare. L’uomo era riverso sul letto, privo di vita. Hanno provato a scuoterlo, pensando che dormisse o fosse ubriaco. Il marocchino ha continuato a non dare cenno di vita. I titolari dell’albergo, sempre più preoccupati, hanno chiamato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono arrivati subito i medici e i soccorritori, insieme a una volante del commissariato di Montecatini. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. La stanza era piena di medicinali di vario genere e, al momento, non si sa se lo scomparso soffrisse di qualche particolare malattia e dopo aver ingerito qualche compressa possa aver sviluppato una reazione avversa.

Non è da escludere – stando alle prime ipotesi avanzate e adesso al vaglio – anche che la tragedia sia legata al consumo di farmaci in una circostanza che gli si sia rivelata fatale o, addirittura, che abbia scelto i farmaci per compiere un gesto estremo. Non sono stati trovati biglietti o lettere che forniscano chiarimenti in merito. L’uomo era in possesso solo di documenti internazionali e sarà necessario un po’ di tempo per capire se in Italia fosse residente o solo domiciliato da qualche parte. Resta poi da capire se a Montecatini dovesse incontrare qualcuno o fosse venuto per andare a fare un giro da solo. Non ci sono segni di ferite inferte o di una lotta avvenuta nella camera. Qualsiasi aggressione, in ogni caso, sarebbe stata ben udibile all’interno di un piccolo albergo. Il pubblico ministero di turno ha disposto un’autopsia per fare chiarezza sul caso, che sarà eseguita nelle prossime ore.

Daniele Bernardini