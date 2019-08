Montecatini Terme, 16 agosto 2019 - Emozioni in pista e spettacolo fuori. E’ stata come sempre una notte magica quella andata in scena al Sesana per il tradizionale gran premio. Quest’anno in tribuna c’era anche il ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio nella sua prima visita istituzionale in un ippodromo di trotto. «E’ stata una bellissima senzazione quella di sentire il rumore degli zoccoli sulla pista», ha commentato. Come previsto ha vinto Arazi Boko, il cavallo di dodici anni che ha la verve di un puledro. Ma la sua è stata una vittoria col brivido. Prima ha rischiato di essere eliminato nella sua batteria dove è finito quarto. Poi nella finale il figlio di Varenne ha preso un ostico numero sei, in prima fila, ma al largo di tutti. Forse la posizione più scomoda in un anello di mezzo miglio come quello del Sesana. Il suo driver-allenatore Alessandro Gocciadoro ha tentato di andare in testa con una partenza razzo. Dalla velocità sulla curva Arazi ha avuto un momento d’incertezza e ha fatto qualche passo di galoppo, ma Gocciadoro è stato bravo a rimetterlo subito al trotto. Sul primo rettilineo è riuscito a passare in testa e da quel momento la corsa non ha avuto più storia. Così Arazi ha aggiunto un’altra perla alla sua lunga collezione di allori classici. Dietro di lui la compagna d’allenamento Pantera del Pino e Deimos Racing che Enrico Bellei aveva portato al successo nella seconda batteria. Mentre la prima era stata vinta come da pronostico da Sonia.

Sesana gremito come sempre avviene in questa occasione di festa. Presenti molti appassionati provenienti da tutta Italia, molti dall’Emilia Romagna. Tanti i momenti di contorno alle corse: il mercatino, l’area giochi per i bambini, le carrozze d’epoca, lo spettacolo delle amazzoni e dei ballerini di flamenco. E poi come tradizione, gran finale con i bellissimi fuochi d’artificio realizzati da un’azienda che alcuni anni fa vinse il campionato del mondo in Canada e i bomboloni con la crema offerti al pubblico. «E’ questa l’ippica che vorrei – ha detto il ministro Centinaio – che torni come in Francia e in Inghilterra, un evento non solo sportivo, ma anche mondano. Io credo che il settore ce la possa fare, magari smettendo di litigare al suo interno e cercando di essere unito. Il mio impegno fin da quando ho assunto l’incarico è stato quello di rilanciare l’ippica nel ruolo che merita».

© Riproduzione riservata