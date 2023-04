"Troppo Giurlani e poco Brizzi" Modificati i simboli delle liste Ora c’è anche il candidato a sindaco

Troppo Giurlani e poco Brizzi. Si può sintetizzare così il problema che ha riguardato tre delle liste che sostengono l’ex sindaco e l’attuale candidato. Nelle tre liste finite sotto "la lente" della commissione elettorale circoscrizionale sono finite le liste "Avanti tutta Pescia" (che ha Giurlani capolista), "Insieme per Pescia (capolista Fiorella Grossi) e "Vivi Pescia" (capolista Zaira Vinci). Nei simboli delle tre liste si legegva con grafica ben evidente "Con Giurlani" e nessun riferimento a Giurlani. Una grafica che avrebbe potuto trarre in inganno qualche elettore. Da qui l’esigenza di modifiche al simbolo. Infatti è bene chiarire che in discussione non c’è l’accettazione delle liste, ma soltanto il simbolo. I grafici si sono messi subito al lavoro e in poco tempo è arrivata la modifica. In tutte e tre le liste è comparsa la dicitura "Brizzi sindaco", con un carattere più grande di "Con Giurlani". Come era già presente nella quarta lista, quella "Pescia Cambia, che ha come capolista l’attuale vicesindaco Aldo Morelli. Tutto qua.

Intanto dopo la presentazione delle liste la campagna elettorale s’infittisce ed entra nel vivo. Sala Simonetti era al gran completo, per assistere all’incontro in cui il candidato Riccardo Franchi ha presentato le liste che lo sostengono e i candidati che ne fanno parte, "accomunati- ha detto -dal desiderio di mettersi in gioco per lo sviluppo e il benessere del loro territorio". Un’occasione per discutere della città in cui Franchi ha delineato alcuni punti del programma che sarà presentato nei prossimi giorni: decoro e spazi di aggregazione, sviluppo del territorio e lavoro, sanità, montagna. "Non servono promesse o annunci- ha detto -ma idee chiare su cosa fare e come farlo. Noi le abbiamo e ci presentiamo insieme per una storia tutta nuova a Pescia, nei modi di fare e soprattutto nella concretezza delle azioni".

In tanti anche in via Borgo della Vittoria 16 all’inaugurazione ufficiale della sede elettorale della lista di Fratelli d’Italia, che fa parte della coalizione di centrodestra (con Lega - Salvini Premier, Forza Italia – UDC – Noi Moderati) a sostegno del candidato sindaco di Pescia, Antonio Grassotti. Dopo l’introduzione del responsabile comunale Roberto Franchini, è intervenuto il consigliere regionale Alessandro Capecchi.