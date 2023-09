Trofeo Alice Benvenuti. In campo per la 18enne

Per non dimenticare Alice e supportare le famiglie dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Oggi, mattina e pomeriggio, il Pala Spadoni di Borgo a Buggiano tornerà a illuminarsi grazie a "Il sorriso di Alice", competizione in memoria di Alice Benvenuti, atleta dell’UPV Buggiano scomparsa nel 2018, non ancora 19enne, a causa della leucemia. Una malattia terribile. A sfidarsi in questo Memorial, alcune delle migliori squadre under 16 della Toscana: oltre all’UPV Buggiano (Volley Up Project), saranno in gara Cus Siena, Versilia Pietrasanta Volley e Volley Livorno. Ciascuna società verserà una somma di denaro alla Fondazione Alice Benvenuti ETS, costituita dai familiari di Alice dopo la sua scomparsa. La manifestazione, fortemente voluta dal presidente del sodalizio borghigiano Leandro Landi, gode del patrocinio del Comune di Buggiano e del sostegno del Comitato Territoriale Appenino Toscano e del Comitato Regionale Toscana Fipav. L’inizio delle partite è fissato alle 9.30 con Buggiano – Versilia; a seguire l’incontro tra Siena e Livorno. Dalle 15.30, la finale per il terzo posto, a seguire quella per la conquista del trofeo. La finale sarà disputata al meglio dei 5 set, le altre gare al meglio dei 3.

L’occasione sarà propizia non solo per osservare dell’ottimo volley giovanile; presenti mamma Lucia e babbo Mario, sarà possibile saperne di più sull’attività della fondazione intitolata ad Alice e sulla storia di uno splendido sorriso spentosi, purtroppo, a causa di un brutto male. Alice era nata a Lucca, ma abitava con i suoi genitori a Pescia. Aveva incominciato a giocare a pallavolo nella Pantera Lucca per poi passare alla Nottolini Capannori e infine approdare all’UPV Buggiano, ove non era passata inosservata. Era bravina, una centrale promettente, anche in virtù di quei suoi 181 centimetri d’altezza che nello sport sono importanti. Da quando il suo sorriso si è spento, babbo Mario e mamma Lucia hanno dato vita a una fondazione, sostengono le famiglie del Meyer, creano progetti, borse di studio, si recano nelle scuole a sensibilizzare gli studenti sulla donazione del midollo osseo. A raccontare la storia di Alice, il suo percorso terreno. Tengono vivo il suo ricordo, dolcissimo, e assistono il prossimo bisognoso di una mano. Una storia che schiude il cuore alla speranza di un mondo migliore.

Gianluca Barni