Trittico ’Conflitto ingiustificato’ Opera di Stefanelli in Regione

Si intitola ‘Conflitto ingiustificato’, tela di grandi dimensioni, 160x132 centimetri, che Claudio Stefanelli ha realizzato con tecnica mista nel 2022. Un grido di protesta dell’artista contro la guerra fra Ucraina e Russia, scelto dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo per essere esposto in uno degli uffici di Palazzo del Pegaso, sede della Regione a Firenze. "È una delle mie ultime opere – spiega Stefanelli – e il titolo è emblematico: Conflitto ingiustificato. Sono i colori delle due bandiere, ucraina e russa, che sono in contrasto l’uno con l’altro. È un trittico: tre opere insieme". I tre dipinti formano una sorta di croce. "È voluto – prosegue l’artista – c’è la parte centrale che è rossa come il sangue. Ed è anche uno dei colori della bandiera russa, con il bianco e il blu, che entra in conflitto con il giallo e l’azzurro dell’Ucraina".

È un periodo felice per il pittore pesciatino, la cui candidatura è stata accettata per l’Esposizione triennale di Arti visive di Roma, in programma a dicembreai Musei di San Salvatore in Lauro. L’edizione 2023 avrà come tema ‘La poetica delle differenze. Alla ricerca di un nuovo Umanesimo’, proponendosi di ragionare sui concetti di differenza e finesse, affrontandoli dal punto di vista di ogni artista e mirando a svelare il profilo più intimo dell’esistenza individuale e l’importanza delle relazioni. La curatela è stata affidata a Stefania Pieralice.

Emanuele Cutsodontis