Treni, nuovo stop. Lavori nel weekend

Nuovo stop ai treni tra Montecatini e Pistoia durante il prossimo weekend. La circolazione dei treni le due realtà sarà sospesa dalle 15 di sabato 28 e per tutta la giornata di domenica 29 ottobre per consentire i lavori per il raddoppio ferroviario tra le due località sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. La notizia arriva da Rete Ferroviaria Italiana. Sarà attivo un servizio sostitutivo, spiega una nota, con autobus via autostrada A11 che non effettuerà fermate intermedie. Nello specifico, i lavori riguardano la realizzazione delle opere lungo la linea, come la realizzazione delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nei comuni di Pistoia e di Pieve a Nievole. Sono in via di completamento i lavori di scavo e costruzione della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, mentre proseguono le opere agli imbocchi per i piazzali e gli accessi di emergenza. Vanno avanti anche le attività per la nuova viabilità sostitutiva dei passaggi a livello nei comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese, nonché le opere idrauliche connesse, a salvaguardia dei sistemi Stella-Tazzera-Mandrione. Nel comune di Pieve a Nievole, le attività interessano la rotatoria di innesto della nuova viabilità sulla strada regionale 435 e il sottopasso ciclopedonale di via Bonamici, oltre al nuovo parcheggio in corrispondenza di via Giusti. Saranno circa 100 le maestranze di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel fine settimana con 50 mezzi all’opera nei diversi cantieri fissi e mobili. Per proseguire i lavori, fino a dicembre 2023, sono in programma due nuove interruzioni nei fine settimana: del 11-12 novembre e del 2-3 dicembre. Il completamento del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini è molto atteso dai cittadini, soprattutto dai pendolari verso Firenze. Sono state numerose le interruzioni della linea ferroviaria durante il periodo estivo o in alcuni week end, in questi anni, ma ora sembra che i lavori stiano terminando.