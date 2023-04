Tre secoli e mezzo di Misericordia Gran finale dei festeggiamenti con "Viva Official Tribute Pooh"

Volgono al termine le iniziative della Misericordia di Uzzano che permettono all’associazione di chiudere un anno di festeggiamenti dei tre secoli e mezzo della sua storia. Tutto era iniziato nel maggio dello scorso anno nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Uzzano Castello con la consegna degli encomi ai volontari che si erano distinti nel corso degli anni.

Dopo varie tappe e iniziative, oggi si chiude il cerchio del traguardo gestito dal magistrato guidato dal governatore Luca Pucci, che vede l’associazione organizzare una serata che resterà memorabile visti gli invitati. Si tratta dei "Viva Official Tribute Pooh" (nella foto, insieme ai veri Pooh), cover band del celeberrimo gruppo musicale che per decenni ha entusiasmato e coinvolto generazioni di persone. Sabato 6 maggio dalle 21 suonerà nel piazzale della confraternita le note che hanno fatto la storia della musica italiana. Durante la kermesse musicale è in programma anche una cena al prezzo di 25 euro con le prenotazioni che saranno accettate fino al 30 aprile telefonando allo 0572451078.

Domenica 7 maggio, il vescovo Roberto Filippini celebrerà la messa nella "vecchia" chiesa di Santa Lucia al termine della quale verrà inaugurato un nuovo mezzo grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Si tratta di un pulmino per trasporto disabili, dopodichè sarà ufficializzato l’acquisto della chiesa stessa da parte della Confraternita.

Stefano Incerpi