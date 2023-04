"Tre matrimoni e due funerali" stasera in scena

Stasera alle 21 al Teatro Comunale la Compagnia della Mezzanotte presenta "Tre matrimoni e due funerali", testo e regia di Mario Favilla. Il ricavato andrà in beneficenza.

La compagnia teatrale amatoriale ha già presentato diversi lavori al pubblico di Lamporecchio. Gli attori sono Daniele Giotti, Iolanda Druzdz, Luca Tiezzi, Sandra Spano, Marco Masini, Simona Fiaschi, Francesca Volpi, Alfio Petralia, Benedetta Desideri, Monica Bianconi, Maddalena Ciurli. Si tratta di una commedia molto brillante, liberamente ispirata a "L’importanza di chiamarsi Ernesto" di Oscar Wilde, mai approdato a Lamporecchio. Il lavoro combina commedia e farsa, mettendo alla gogna gli ideali puritani di onestà e sincerità, la moralità di facciata e l’ipocrisia sociale della società inglese dei primi decenni del secolo scorso, tramite il forte contrasto tra apparenza e realtà.

Il primo atto si apre a Londra, nel momento in cui un aristocratico spiantato, Percival Drummond, riceve la visita di un suo caro amico, Ernest Worthing. Per puro caso, Percival scopre che il vero nome del suo amico non è Ernest, ma Oscar, e che questi conduce una doppia vita. Oscar abita infatti nella campagna londinese, dove riveste il ruolo di tutore della giovane Margareth Messinger, un compito che lo costringe ad assumere un comportamento moralmente irreprensibile. Per potersi recare in città a divertirsi ogni volta che gli fa comodo, egli ha fatto credere a tutti di avere a Londra un fratello scapestrato di nome Ernest, che si caccia spesso nei guai, costringendolo ad intervenire. Info e prevendita 0573 803795, 0573 81776 o 3336130736.