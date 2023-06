Tragedia sfiorata nel fiume Auto con due persone a bordo precipita e si ribalta nell’acqua

Tragedia sfiorata ieri intorno alle 7.30 del mattino in via Livornese di Sopra, in località Molin Nuovo. I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, sono intervenuti pochi minuti dopo a seguito di un grave incidente stradale.

Un’autovettura, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia municipale di Chiesina Uzzanese intervenuti sul posto, è uscita di strada precipitando nel sottostante fiume Pescia. Per fortuna l’acqua era molto bassa e non ha invaso l’abitacolo. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco gli occupanti erano già riusciti da soli a lasciare l’auto che si era ribaltata nel corso d’acqua.

Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del "118" – ambulanze della Misericordia di Montecatini e della Croce Oro di Ponte Buggianese – che hanno preso in carico i due occupanti. Le conseguenze peggiori sono state per un giovane di 21 anni, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia in codice giallo.

