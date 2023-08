Tragedia a Montecatini, turista muore in albergo

Montecatini Terme, 18 agosto 2023 – Doveva essere una vacanza in allegria, insieme alla famiglia. Invece si è concluso tragicamente il soggiorno di un uomo di 61 anni in città, che alloggiava in un albergo di via della Salute.

Ieri mattina, intorno alle 3, ha iniziato ad accusare un forte malore, primo segnale di un attacco cardiaco. Le sue condizioni sono andate presto peggiorando, mentre sul posto interveniva il 118, insieme a una gazzella dei carabinieri, come prevede la nuova normativa per le emergenze.

Il personale medico e sanitario si è prodigato in tutti i modi per cercare di salvare la vita all’uomo, ma senza successo. Per il sessantenne ormai non c’era più nulla da fare. Una volta confermate le cause del decesso, la salma è stata subito riconsegnata ai familiari in modo che potessero provvedere a riportarla nel luogo di origine.