Traffico di coca dal Belgio. Chiesti 23 anni di carcere per la banda di spacciatori

Un asse Bruxelles-Montecatini, su cui viaggiava la cocaina, e un’inedita connection italo-albanese-belga, che si occupava di consegnarla e di distribuirla nel mercato toscano. Un’indagine corposa, quella dei carabinieri di Montecatini che portò nell’aprile del 2014 all’arresto di nove persone. Mercoledì pomeriggio, davanti al giudice Jacqueline Monica Magi, al termine di un’articolata requisitoria, il pubblico ministero Claudio Curreli, che all’epoca diresse le indagini, ha chiesto la condanna di tre dei capi della banda. Nel dettaglio, 9 anni di reclusione per Anila Gjepali Shahini, 44 anni, albanese residente a Montecatini, e difesa dall’avvocato Riccardo Betti, sette anni e 6 mesi per Laurent Shahini, detto Renti, 41 anni, albanese residente a Montecatini, difeso dall’avvocato Riccardo Bianchi, e sei anni e sei mesi per Artan Daja, alias Artu, 41 anni, albanese residente anche lui Montecatini, difeso dall’avvocato Elena Augustin di Prato.

Ventitrè anni di carcere per la banda dunque, oltre alle multe. Tutti gli imputati sono accusati, in concorso di "traffico internazionale di sostanze stupefacenti" (articolo 73, comma 1 del DPR 30990). Il coordinamento fra le forze dell’ordine dei due paesi è stato reso possibile dal servizio di cooperazione internazionale di polizia. In Belgio ad uno degli arrestati furono sequestrati 60 grammi di coca e contanti per 35mila euro che secondo gli investigatori provenivanodall’attività di spaccio.

Tutto era iniziato nell’ottobre del 2012 in città. Una pattuglia del radiomobile si insospettisce del comportamento di un giovane. Ferma una New Beetle (che darà poi il nome all’operazione) condotta da un giovane di Fucecchio. I militari gli trovano una dose di un grammo di coca. Può sembrare un episodio di routine, da derubricare a una semplice schedatura dell’assuntore e via. Invece da quel grammo di cocaina i carabinieri risalgono, passaggio dopo passaggio e arrivano appunto fino a Bruxelles per questa inedita connection italo-albanese-belga. Le indagini hanno portato alla scoperta di questa banda di albanesi, alcuni dei quali legati da vincoli di parentela, che operava esclusivamente nel mercato della cocaina.

A Montecatini venivano ad acquistare droga da tutta la Toscana centrale: Prato, Lucca, Firenze. Nel gennaio 2013, una prima importante tappa dell’indagine con il sequestro di oltre 700 grammi di coca.

Il processo è stato aggiornato al 4 dicembre prossimo per le discussioni delle difese degli imputati.

M. V.