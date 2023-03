Traffico di autotreni Parte sperimentazione di Comune e Verallia "Vantaggi per tutti"

E’ partita in queste ore, dopo una fase di preparazione e organizzazione fra il Comune di Pescia e l’azienda Verallia, leader nella produzione del vetro, situata nella frazione di Macchie di San Piero, una fase sperimentale che potrebbe rappresentare una svolta innovativa nella gestione del traffico dei mezzi pesanti che riguarda la città e una nuova attività collegata al Mefit. Lo rende noto il sindaco Oreste Giurlani, promotore dell’iniziativa insieme ai vertici di Verallia.

"In virtù di questo accordo – spiega – i camion che vanno in direzione dell’azienda faranno scalo nella zona del Mefit, il mercato dei fiori, dove un dipendente di Verallia ne scaglionerà le partenze in modo da non congestionare il traffico e la viabilità, rendendo organico il flusso dei mezzi che raggiungono l’azienda nell’ambito del normale ciclo produttivo. Sarà un grande vantaggio per tutti, visto che diverrà possibile in questo modo, da parte dell’azienda, recuperare la parte esterna dell’area , oggi occupata dai tir in sosta, visto che si tratta di una zona di transito per altri veicoli, in una strada comunale".

"Un grande vantaggio per tutti – conclude Giurlani – e se l’esperimento dovesse funzionare si potrebbe fare lo stesso per altre attività produttive e dare finalmente vita a un nuovo utilizzo dell’area del Mefit, complementare a quella legato al florovivaismo. Ora monitoriamo bene la situazione e poi tireremo le somme per capire se questa grande area possa coltivare con le carte in regola l’ambizione di diventare un centro logistico importante per il nostro territorio".