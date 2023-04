Tra rivoluzione e crisi La Confesercenti di fronte alle nuove sfide

Rivoluzione tecnologica da una parte, inflazione e crisi dei consumi dall’altra: è stretto il confine tra opportunità e difficoltà per gli imprenditori del 2023, riunitisi a Montecatini Terme in occasione dell’assemblea annuale Confesercenti intitolata quest’anno "Progettiamo il futuro". All’evento, tenutosi al cinema teatro Imperiale, ha partecipato anche la presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise. "Sono prima di tutto un’imprenditrice e una commerciante – commenta – e ho ben presenti le difficoltà della nostra categoria. Nonostante tutto, sono convinta che la nostra categoria non sia destinata a scomparire come qualcuno potrebbe credere dopo la diffusione degli acquisti online. Il negozio di prossimità rimane un valore aggiunto al territorio: l’online non potrà mai sostituire le consulenze, la formazione, il valore dei mestieri, i sentimenti, la creatività nel fare impresa e nel lavoro perché, per adesso, la fantasia del cervello degli umani non può essere clonata o replicata da un computer". La presidente ha sottolineato il rapporto diretto tra assenza di attività economiche sul territorio e spopolamento. "L’attività di prossimità riveste ancora un ruolo fondamentale: laddove i negozi chiudono si attivano dinamiche di depauperamento del territorio, desertificazione fino ad arrivare a casi di degrado vero e proprio". L’assemblea è stata anche l’occasione per confrontarsi su una serie di soluzioni possibili per facilitare il lavoro dei negozianti. "Che i negozi restino aperti conviene a tutti, per questo è bene fare presto per agevolare chi resiste sul territorio: vi pare normale che un negozio al dettaglio di 50 metri quadri abbia la stessa tassazione di un’industria manifatturiera? Occorre una riforma fiscale al più presto che sia più equa per i negozi. Non solo: chiediamo un intervento anche sugli affitti: una cedolare secca, ad esempio, ed una de-contribuzione sui salari dei dipendenti. Elementi peraltro in linea con quanto previsto dal Pnrr". E sul nostro territorio come se la passano i negozianti? Il presidente provinciale Pierluigi Lorenzini non è particolarmente ottimista. "Dopo la pandemia c’erano speranze di ripresa – sottolinea –. Purtroppo invece è iniziata la guerra, sono aumentati i tassi e il potere di acquisto delle persone è crollato. Io ho un bar a Pistoia e noto come anche la consumazione sia diventata quasi un lusso e si concentra nei fine settimana, mentre prima era qualcosa da tutti i giorni. Le attività che ancora resistono e fanno segnare buoni numeri sono quelle che ruotano attorno alle zone turistiche". Conferma l’andamento anche Fabio Cenni, albergatore montecatinese nonché presidente Assohotel Confesercenti: "Il turismo è un volano estremamente importante". Francesco Storai