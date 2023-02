Toscana alla Bit con tante speranze per il 2023

Si apre oggi a Milano, fino al 14 febbraio, l’edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo. E, come negli appuntamenti precedenti, la Toscana sarà tra i protagonisti: turismo slow, accordi nazionali e internazionali e offerta dei territori caratterizzeranno la tre giorni nello stand toscano, per l’occasione allestito con tecnologie innovative che faranno immergere i visitatori nel nel paesaggio regionale per un’esperienza unica.

"Andiamo in Bit con la consapevolezza di aver chiuso il 2022 con numeri decisamente positivi – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –, le tendenze in prospettiva ci dicono che nel 2023 torneremo ai numeri del 2019 e potremo fare, forse, ancora meglio. Presenteremo novità e peculiarità della destinazione Toscana e poi, in virtù che fatto che siamo una delle regioni fondatrici di Necstour, l’associazione delle regioni per il turismo sostenibile, la nostra agenzia di promozione turistica sottoscriverà due accordi di partenariato con gli enti di promozione turistica di alcune regioni della Grecia e delle Canarie. Queste collaborazioni sono molto importanti per costruire canali diretti con i vari territori europei, abbiamo iniziato a creare una rete solida di contatti e nel 2023 la rafforzeremo ancora di più a partire proprio dagli appuntamenti previsti in Bit".