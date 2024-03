Torrigiani si ricandida: "Pronto a nuove sfide"

La coalizione di centrosinistra ha confermato Alessio Torrigiani come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Lamporecchio. Il primo cittadino uscente ha confermato la sua volontà di candidarsi per il secondo mandato. Una scelta dettata dal "senso di responsabilità nei confronti della comunità che ho sin qui amministrato", ha detto Torrigiani nel sabato he della sua ricandidatura.

"Anche Lamporecchio sarà chiamata ad affrontare grandi sfide e i prossimi anni richiederanno, oltre a una profonda conoscenza del territorio, umiltà e ascolto delle persone – ha sottolineato Torrigiani –. Da sindaco ho

imparato che è necessario guardare la propria comunità con spirito di servizio e vicinanza e, insieme alla squadra che mi ha sempre sostenuto e supportato, abbiamo deciso di ripartire, con la stessa voglia di fare, per questa nuova sfida elettorale".

Prima la pandemia, poi l’alluvione dello scorso novembre: per Lamporecchio sono stati anni particolarmente difficili: "Ripartenza è stata la parola chiave che ha accomunato i due momenti – dice ancora Torrigiani –. , La forza per rispondere colpo su colpo sta nel gruppo di persone che mi ha sostenuto e supportato. Vedo il futuro ricco di importanti sfide da affrontare con determinazione, mi dà forza pensare a Lamporecchio, a quanto sa essere comunità appassionata e forte".

Torrigiani ha parlato di tre progetti principali che ha intenzione di sviluppare in caso di secondo mandato: "La realizzazione della nuova scuola media sarà l’impegno principale a cui ci dedicheremo. Vogliamo investire sull’ampliamento dell’area sportiva di Cerbaia con la realizzazione del palazzetto dello sport. Per la mobilità e la viabilità, siamo pronti a investire sulla riqualificazione dell’asse attrezzato da Lamporecchio a Mastromarco (Via Togliatti). Lavoreremo per dar vita, tutti insieme, a una comunità più forte e coesa. Mi dà forza pensare al nostro grande tessuto associativo. Questa nuova pagina elettorale – conclude Torrigiani – nasce da scelte collettive e proseguirà con il lavoro di approfondimento e condivisione insieme agli altri partiti di centrosinistra. Lavorando sui programmi e la composizione della lista in un clima costruttivo che restituirà al paese una proposta politica all’altezza delle aspettative".

Niccolò Casalsoli