Torna la giornata del pedale a Monsummano, l’anno scorso tante proteste

Monsummano Terme,16 settembre 2024 - Domenica 22 settembre torna la giornata ciclistica a Monsummano Terme, con cicloamatori al mattino e le due gare esordienti nel pomeriggio, organizzata dal Velo Club Monsummanese 1992 con qualche inevitabile disagio per gli abitanti delle zone interessate dalle tre gare. Scriviamo questo perché già l’anno scorso la giornata ciclistica suscitò qualche protesta e lamentela da parte degli abitanti di Monsummano Terme.

“Una sola volta nel corso dell’anno – dice Marco Bettaccini presidente della società organizzatrice – si possono sopportare anche alcuni disagi. Noi come società con il nostro personale e con la preziosa collaborazione anche della Polizia Municipale cercheremo di limitare al massimo i disagi per i cittadini. Chiediamo quindi comprensione, il ciclismo si svolge sulle strade e qualche limitazione è inevitabile”. Il programma della giornata ciclistica di Monsummano Terme prevede partenza ed arrivo delle tre gare in via Grotta Giusti.

Al mattino si svolgerà la gara degli amatori (Gran Premio Città di Monsummano Terme) con partenza alle ore 9 e su di un circuito da ripetere sei volte, quindi dopo una pausa di oltre 2 ore, dalle 11,30 circa alle 14, prenderà il via la gara degli esordienti del 1° anno (Memorial Manuela Carli e Moreno Cipollini), seguita alle 15,30 da quella del 2° anno (Memorial Orlando Bettaccini-Giacomo Pasqui) con 200 iscritti ed i due campioni italiani; l’arrivo attorno alle ore 17. Il grazie da parte degli organizzatori al Comune, a tutti gli sponsor che collaboreranno alle tre gare, che saranno presentate in Piazza Bargellini a Montevettolini la sera del 20 settembre.