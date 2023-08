TORNA "ACQUA IN BOCCA"

Enrico Beruschi il 24 agosto alle 17 sarà ospite della rassegna "Acqua in bocca (ma non troppo)" allo stabilimento termale Tettuccio. Sarebbe così semplice pensare al comico Beruschi come ex protagonista di Drive in oppure come attore impegnato nei film di Monicelli, pochi forse lo ricordano come interprete a teatro proprio sul palcoscenico del "Verdi".