Tolto l’escavatore dal letto del fiume Pescia

Sono state più complesse del previste le operazioni per togliere dal letto del fiume l’escavatore che lunedì ì finito nel letto della Pescia. Si trattava di un mezzo del Consorzio di bonifica Basso Valdarno che stava lavorando da qualche giorno sull’argine del fiume. Ad un certo punto la situazione è diventata anche paradossale: anche il secondo escavatore entrato all’interno del corso d’acqua si è impantanato nel letto. Anche questo secondo mezzo era di proprietà del Consorzio. Eì’ stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo. Poi il secondo mezzo si è disincagliato e grazie a un lavoro andato avanti per diverse ore è stato possibile far uscire il primo escavatore dal letto del fiume e riportarlo sull’argine.