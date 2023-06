Tettuccio, la notte del ’compleanno’ Canzone italiana e ricordo di Sirio

L’alberghiero Martini sarà presente stasera al Tettuccio alla cerimonia di consegna dell’Airone d’oro in memoria di Sirio Maccioni. La manifestazione segna il compleanno della città. Indubbiamente Sirio è passato alla storia come primo e più famoso ristoratore di New York e di tutti gli Stati Uniti. Il suo Le Cirque al Mayfair Baglioni è stata tappa obbligata per tutti gli italiani che si ritrovavano in America, per critici gastronomici, attori , politici, magnati e cantanti famosi. Ma per per lui il miglior chef al mondo rimaneva la moglie Egidiana. Stasera sarà proprio lei a ritirare il premio insieme alla bellissima nipote Stella, figlia di Mauro. Il riconoscimento arriva perché Maccioni ha portato in alto il nome di Montecatini. Giusto tributo da parte del sindaco e della giunta a un grande montecatinese.

Sirio aveva frequentato la scuola alberghiera a Montecatini: lo raccontava con piacere e orgoglio. Il preside del Martini, Riccardo Monti, verrà invitato sul palco per un ricordo legato alla scuola. La cerimonia si svolge durante "Acqua in bocca (ma non troppo) stasera dalle 21 al Tettuccio. Proprio la data del "compleanno" di Montecatini" e mai giorno poteva essere più appropriato per un simbolo, figlio e al tempo stesso padre della nostra città. Qui infatti le sue indimenticate origini, ma al tempo stesso era divenuto negli anni un punto di riferimento.

Sarà consegnata anche una targa di ringraziamento a Gianna Albini Bigazzi, moglie del celebre autore musicale Giancarlo Bigazzi per quanto fatto in questi anni per la città. Nel talk show la canzone italiana sarà la protagonista, grazie al cantautore Franco Fasano, Francesca Alotta, Cecille, il chitarrista Mauro Vero e il coro Melograno, affiliato con l’Antoniano. Ingresso libero per il pubblico.

Giovanna La Porta