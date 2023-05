Tesi conferma la squadra Rosellini è il nuovo entrato Deleghe anche ai consiglieri

Squadra che vince non si cambia. E Nicola Tesi, da buon sportivo non solo ha applicato questa regola alla sua giunta del secondo mandato, ma ha anche lasciato lo stesso schema di gioco, lasciando alcune deleghe anche ai consiglieri. Vicesindaco rimane Maria Grazia Baldi che sarà assessore alla cultura, pubblica istruzione, commercio, attività produttive e personale. Marco Biagini, "Mister preferenza" con il record di 800 voti personali, aumenta il "peso" delle deleghe. Avrà: bilancio, tributi e finanze, Protezione civile, Polizia municipale, sicurezza, comunicazione e informatizzazione, innovazione tecnologica, partecipate e servizi associati. Anche per Beatrice Giannanti aumentano le deleghe: avrà urbanistica, assetto del territorio, edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, "Ponte in Festa", politiche sociali, salute pubblica, rapporti col terzo settore, associazionismo e volontariato. Per il quarto assessorato obbligo una nuova entrata, visto che Franco Sarti non si è ricandidato. Al suo posto, come avevamo anticipato, entra Fulvio Rosellini che avrà le deleghe a : ambiente, turismo, sport, decoro urbano, caccia, pesca, agricoltura e Padule di Fucecchio. Restano in capo al sindaco i settori: affari generali, lavori pubblici e servizi demografici, Come detto saranno coinvolti, come avveniva anche nell’altra legislatura, gli altri consiglieri eletti. Sheila Falcone si occuperà di eventi e pari opportunità, Lorenzo Bartoli di patrimonio, interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e bilancio partecipato. Elena Ranieri di politiche giovanili e Giovanna Cacini di rapporti con le frazioni.

Domani sera alle 21 si terrà il primo consiglio comunale.