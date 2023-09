Terrorizzò la zona della movida: la polizia identifica un quarantenne

Mise a ferro e fuoco viale IV Novembre, terrorizzando i frequentatori dei locali della movida e gli ospiti degli alberghi, ma non aveva fatto i conti con la polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Gaetano Di Mauro, hanno identificato e denunciato alla procura della repubblica l’autore dei danneggiamenti alle vetture e delle tentate minacce nei confronti di alcuni giovani, avvenuti in città la notte dello scorso 21 agosto. Si tratta di un italiano di 42 anni di originini campane, che si trovava a Montecatini, ospite di un albergo, per motivi di lavoro. È stato accertato che l’ indagato, probabilmente in stato di ebbrezza, stava camminando insieme ad altre due persone. A un certo punto, dopo aver litigato con gli altri, ha cominciato a colpire una vetrina di un esercizio commerciale e poi si è scagliato verso due auto parcheggiate, rompendo gli specchietti retrovisori. L’uomo ha quindi staccato un cestino della spazzatura, buttandolo in mezzo alla strada. Le due persone che erano in sua compagnia cercavano in tutti i modi di bloccarlo, ma invano. Per questo, si sono allontanati dalla zona. L’uomo, a torso nudo, utilizzando una bottiglia rotta, si è diretto verso alcuni giovani poco distanti. I ragazzi hanno evitato il contatto allontanandosi dal posto. L’indagato si è diretto all’inizio di viale IV novembre, dove ha colpito lo specchietto di una terza vettura. A quel punto, altri giovani, che si trovavano all’interno di una vettura in transito, sono intervenuti bloccando l’uomo e facendolo desistere da altri atti di aggressione. L’indagato, quindi, si è allontanato, tornando nell’albergo dove era ospitato. Il titolare della ditta dove lavorava , appreso quanto accaduto, ha preso dei seri provvedimenti nei confronti del dipendente, intimandogli di lasciare il posto già il giorno dopo e di andare via. I proprietari di due vetture, contattati dal commissariato, hanno presentato una querela formale per il danneggiamento delle loro auto. Sono ancora in corso le indagini volte ad identificare i giovani che sono stati minacciati dall’indagato. La zona della movida viene seguita con particolare attenzione da parte della polizia. Il questore Olimpia Abbate, fin dal suo arrivo, ha sempre seguito una linea di dura repressione alla somministrazione di alcolici ai minorenni, come dimostrano i vari interventi effettuati dal commissariato.

Daniele Bernardini