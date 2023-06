Terme, in tanti hanno già votato. Lunedì ultimo giorno utile per esprimersi sul concordato

Montecatini Terme, 4 giugno 2023 - Il tempo sta per scadere. I creditori delle Terme possono esprimere il loro parere in merito all’omologazione del piano di concordato in continuità dell’azienda, già approvato dal tribunale fallimentare di Pistoia, entro lunedì. Secondo alcune indiscrezioni, numerosi aventi diritto degli oltre 550 soggetti interessati, hanno già espresso la loro scelta. La relazione del commissario giudiziale Alessandro Sorcini, pur facendo una serie di rilievi su come è stata gestita la società in questi anni, ha parlato chiaro: il concordato in continuità è senza dubbio la soluzione più vantaggiosa per chi deve avere soldi dall’azienda rispetto a un ipotetico fallimento. Prospettiva questa che dovrebbe concretizzarsi in caso di bocciatura dell’omologazione. In caso di esito positivo, su cui spera tutta la città, il tribunale fallimentare dovrà ufficializzare la situazione con un decreto. Quindi dovrà essere nominato, sempre dala magistratura, un liquidatore giudiziale. Questa figura ha il compito, secondo quanto stabilito dal decreto di omologazione, di realizzare le attività cedute dal debitore e ripartirne il ricavato. Ciò premesso, i poteri del liquidatore giudiziale si estendono al compimento di tutti gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore.

Le Terme, nonostante le cessioni immobiliari degli ultimi anni, sono ancora dotate di un patrimonio immobiliare che si aggira intorno ai 50 milioni di euro, a fronte di circa 40 milioni di euro. Un’ipotesi che, nell’attuale situazione economica italiana, è quantomeno ottimistica. Al momento sono arrivate le offerte di tre soggetti che, in ogni caso, dovranno poi partecipare alla procedura competitiva per l’acquisto. Attraverso una legge approvata in consiglio, la Regione ha stanziato 16, 4 milioni per l’acquisto di Tettuccio, Regina ed Excelsior. Il consiglio comunale di Montecatini ha deciso di investire un milione e mezzo, che sarà preso attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, per acquistare la Torretta, da tempo in gravi condizioni di degrado. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha presentato un’offerta di circa 1,8 milioni per acquistare le Tamerici. I creditori delle Terme possono così contare, per ora, su 19,7 milioni di euro, anche se rimane ancora un’ampia fetta del patrimonio immobiliare da vendere. Per concludere una procedura di concordato del genere potrebbe essere necessario un periodo tra i 2 e i 3 anni. In città, molti sperano che si faccia avanti anche qualcuno interessato ad acquistare le Leopoldine, dove il cantiere è fermo da 12 anni, per realizzare la tanto agognata piscina o comunque gestirla lasciando la proprietà a un altro soggetto.